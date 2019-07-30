إسرائيل ترفض السماح لأسير بحضور جنازة والدته ثم تفرج عنه بعد دفنها مباشرة!

قررت السلطات الإسرائيلية، أمس الاثنين، الإفراج عن الأسير المقدسي محمد الشاويش، وذلك بعد الانتهاء من تشييع ودفن جثمان والدته الأسيرة المحررة آمال الشاويش.

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ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت مصلحة السجون السماح للأسير بالمشاركة في تشييع جثمان والدته.

وقال المحامي رمزي كتيلات، إن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن الشاويش، والاكتفاء بفترة اعتقاله الإداري والتي يفترض أن تنتهي بتاريخ 21/08/2019.

وتوفيت الأسيرة المقدسية المحررة قبل انتهاء عقوبة الاعتقال الإداري لنجلها محمد، الذي يقبع في الأسر منذ 7 سنوات ونصف. وتم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من المسجد الأقصى.

المصدر: عرب 48