وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية

أعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أمس الاثنين، إن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.084 مليون حاج، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأوردت "واس" أن الخدمات المقدمة، تتمثل في "وجود أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة مهددات السلامة العامة".

وأعلنت السعودية أن أجهزتها وقطاعاتها المعنية بشؤون الحج أكملت استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، بحسب إحصائية رسمية نهائية.

إحصائية الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى نهاية يوم الأحد 1440/11/25هـ#العالم_في_قلب_المملكة#الجوازات_في_خدمتكمpic.twitter.com/jE4pW4lkeD — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 29, 2019

المصدر: واس