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وصول 8051 حاجا سوريا إلى السعودية

أخبار العالم العربي

وصول 8051 حاجا سوريا إلى السعودية
Reuters / Zohra Bensemra
حجاج
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بلغ عدد الحجاج السوريين من الائتلاف المعارض الواصلين إلى السعودية عبر تركيا نحو 8051 حاجا، بعد وصول 2041 حاجا، يوم الأحد.

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وبينت "لجنة الحج العليا" التابعة لـ"الائتلاف الوطني"، أن 14449 حاجا من المتوقع أن يصلوا إلى البقاع المقدسة في الأيام القادمة.

وأعلنت "لجنة الحج العليا" وصول أول طائرة للحجاج السوريين إلى مدينة جدة السعودية، والقادمين من مدينة هاتاي التركية، يوم الأربعاء، مع بدء تدفق الحجاج السوريين من عدة بلدان مسجلين فيها إلى الأراضي المقدسة لأداة فريضة الحج.

وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق أن السلطات السعودية تمنع السوريين القادمين عبر دمشق من أداء فريضة الحج، واصفة هذا المنع بأنه "قرار سياسي، وجريمة دينية وأخلاقية ودولية".

وأشارت إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات للسماح للسوريين بأداء فريضة الحج"، لافتة إلى أن "وزارتي الأوقاف والخارجية السوريتين بذلتا كافة الجهود وأرسلتا عدة رسائل، لكن مع الأسف، لا منظمة التعاون الإسلامي، ولا رابطة العالم الإسلامي ولا جامعة الدول العربية، لم يتحرك أحد".

المصدر: RT + تويتر

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