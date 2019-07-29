وصول 8051 حاجا سوريا إلى السعودية
بلغ عدد الحجاج السوريين من الائتلاف المعارض الواصلين إلى السعودية عبر تركيا نحو 8051 حاجا، بعد وصول 2041 حاجا، يوم الأحد.
وبينت "لجنة الحج العليا" التابعة لـ"الائتلاف الوطني"، أن 14449 حاجا من المتوقع أن يصلوا إلى البقاع المقدسة في الأيام القادمة.
وأعلنت "لجنة الحج العليا" وصول أول طائرة للحجاج السوريين إلى مدينة جدة السعودية، والقادمين من مدينة هاتاي التركية، يوم الأربعاء، مع بدء تدفق الحجاج السوريين من عدة بلدان مسجلين فيها إلى الأراضي المقدسة لأداة فريضة الحج.
الإحصائية اليومية لتوافد الحجاج السوريين— لجنة الحج السورية (@syriaetilafhajj) 28 июля 2019 г.
إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1440هـ
يوم الأحد 25 ذو القعدة الموافق لـ 28 تموز
نسأل الله تعالى لهم السلامة و التيسير والقبول .#لجنة_الحج_العليا_السورية#2019م#1440هـpic.twitter.com/6lL0AxkxRo
وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق أن السلطات السعودية تمنع السوريين القادمين عبر دمشق من أداء فريضة الحج، واصفة هذا المنع بأنه "قرار سياسي، وجريمة دينية وأخلاقية ودولية".
وأشارت إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات للسماح للسوريين بأداء فريضة الحج"، لافتة إلى أن "وزارتي الأوقاف والخارجية السوريتين بذلتا كافة الجهود وأرسلتا عدة رسائل، لكن مع الأسف، لا منظمة التعاون الإسلامي، ولا رابطة العالم الإسلامي ولا جامعة الدول العربية، لم يتحرك أحد".
المصدر: RT + تويتر