عفو ملكي يشمل نشطاء "حراك الريف" في المغرب

شمل عفو أصدره ملك المغرب محمد السادس 4764 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون بحالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش.

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ووفق بلاغ لوزارة العدل المغربية أمس الاثنين، شمل العفو الملكي مجموعة من معتقلي حراك الريف، والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج "مصالحة" استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية.

وشمل العفو الملكي الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجينا، كما شمل العفو الملكي الموجودين في حالة سراح وعددهم 164 شخصا.

وشمل العفو الملكي كذلك، بحسب البلاغ ذاته، عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية من بينهم المصابون بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوو الإعاقة الكاملة، والمسنون والأحداث والنساء الحوامل واللواتي يرافقن أطفالهن، والحاصلون على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم على الاندماج في المجتمع.

المصدر: المغرب اليوم