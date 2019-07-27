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"قوى التغيير" تنشر وثيقة الإعلان الدستوري قبل مناقشتها مع "العسكري"

أخبار العالم العربي

Reuters TM/ata/KB/FW1/Simon Newman
متظاهرون يرفعون العلم السوداني
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نشرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان اليوم "مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019"، قبل بدء التفاوض حولها مع "المجلس الانتقالي العسكري".

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وتحدثت الوثيقة عن "جمهورية برلمانية"، كما منحت مجلس السيادة الحق في تعيين واعتماد رئيس الوزراء والحكومة بعد تسميتها من قبل "قوى الحرية والتغيير".

واشتملت الوثيقة التي جاءت في 18 صفحة على 11 فصلا حددت فيها مدة الفترة الانتقالية بـ 39 شهرا، كما احتوت على شروط تشكيل مجلس السيادة واختصاصاته وسلطاته.

وتناولت الوثيقة كيفية تكوين مجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي الانتقالي، والسلطات الموكلة لهما، وشروط العضوية فيهما.

وتضمن مشروع الوثيقة الدستورية اختصاصات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب نقاط متعلقة بحالة الطوارئ وأحكام متنوعة أخرى.

المصدر: RT

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