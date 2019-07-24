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السودان: تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة هيئة الأركان

أخبار العالم العربي

السودان: تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة هيئة الأركان
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أعلنت القوات المسلحة تكليف الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاس لهيئة الأركان السودانية.

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وجاء هذا التكليف بعد أن أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها كشفت محاولة انقلاب شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير).

وأكدت أنه تم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.

المصدر: RT

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