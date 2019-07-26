مصر.. حملات إزالة مفاجئة لاسترداد أملاك الدولة (صور)
RT
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قامت الحكومة المصرية بحملة إزالة كبيرة ضد المخالفين والمتعدين على أراضي وأملاك الدولة المبني عليها بدون ترخيص.
RT
وقامت الأجهزة الأمنية المصرية خلال حملة مفاجئة بإزالة التعديات في حي النزهة، حيث تم استخدام معدات بالتنسيق مع شرطة المرافق.
ونفذت رئاسة حي النزهة حملة لاسترداد أرض تابعة لأملاك الدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع، وإزالة التعديات عليها وتطهيرها والتحفظ عليها ووضع اللوحات الدالة على ملكيتها لتأمينها.
RT
المصدر: RT
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