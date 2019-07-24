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بلاغ عاجل في مصر ضد أبو تريكة

أخبار العالم العربي

بلاغ عاجل في مصر ضد أبو تريكة
AFP Chris Stein
أبو تريكة
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تقدم المحامي المصري، طارق محمود، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري المستشار، نبيل صادق، ضد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة.

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وقال المحامي إن أبو تريكة استغل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرا، لنشر معلومات مشوهة والتحريض ضد الشرطة.

وأضاف طارق محمود في بلاغه أن "لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق... من كوادر جماعة الإخوان، وسبق لمحكمة الجنايات أن أدرجته على قوائم الإرهاب".

وطالب محمود في نهاية بلاغه بالتحقيق في الوقائع التي أوردها بحق نجم الأهلي السابق، وإصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول، ومخاطبة الإنتربول لتسليمه لمصر للتحقيق معه في الوقائع التي نسبها له.

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وفي سياق متصل، أعلن المحامي المصري سمير صبري، في وقت سابق، تقدمه ببلاغ رسمي للمستشار نبيل أحمد صادق، لإدراج قائد المنتخب الجزائري رياض محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر، بعد "تجاهله رئيس الوزراء المصري ووزير الشباب والرياضة خلال تسلمه كأس الأمم الإفريقية".

المصدر: الوطن

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