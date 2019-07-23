 
مباشر

لبنان.. فرقة فنية تثير الجدل بسبب "المثلية" و"إهانة الأديان"

أخبار العالم العربي

لبنان.. فرقة فنية تثير الجدل بسبب
Reuters Jamal Saidi
حفلة "مشروع ليلى" في إهدن 2017
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5xa

تحولت مشاركة فرقة "مشروع ليلى" الفنية، في مهرجانات جبيل، إلى مادة سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على خلفية أغانيها التي "تهين الدين المسيحي" و"تشجع على المثلية".

إقرأ المزيد
علم المثليين في حفل مشروع ليلى يشعل
علم المثليين في حفل مشروع ليلى يشعل "تويتر" والإعلام المصري

وتداول الناشطون تعليقات تفيد بأن الفرقة ألفت كلاما ساخرا على لحن إحدى "التراتيل المسيحية"، كما نشر مؤسس الفرقة، حامد سنو، صورة للسيدة العذراء وقد تم استبدال وجهها بوجه المغنية الأمريكية مادونا، إضافة إلى أنه سبق أن أعلن "مثليته الجنسية" عبر شاشات التلفزيون.

وفيما دعا البعض إلى إلغاء الحفل، اعتبر آخرون أن لبنان بلد الحريات مؤكدين دعمهم للفرقة.

وتلقفت السلطات الكنسية في لبنان الحراك على مواقع التواصل، فأصدرت مطرانية جبيل المارونية بيانا طالبت فيه بمنع الحفل، معتبرة أن أغاني الفرقة "تمس بالقيم الدينية والإنسانية وتتعرض للمقدسات المسيحية".

وتعرضت فرقة "مشروع ليلى" لمواقف مشابهة في الأردن ومصر، ففي يونيو عام 2017، منعتها السلطات الأردنية من إقامة حفل في عمان بحجة احتوائه على فقرات "تستفز المشاعر العامة". وفي سبتمبر من العام نفسه، قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع الفرقة أيضا بعدما رفع عدد من جمهورها أعلام المثليين في حفل بالقاهرة.

بدورها، ردت الفرقة عبر صفحتها على "فيسبوك"، معتبرة أنها "تعرضت لحملة مفبركة تضرب حرية التعبير وتلامس محظور التكفير"، مؤكدة احترامها "للأديان ورموزها كافة".

من الجدير ذكره، أن الفرقة انطلقت عام 2008 من الجامعة الأمريكية في بيروت، وغنت في العام 2010 على مسرح مدينة جبيل من دون أي اعتراضات.

إقرأ المزيد
الأردن تلغي
الأردن تلغي "مشروع ليلى" صونا للمحرمات

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليبرمان: كنت عند وعدي بتصفية هنية لكن نتنياهو رفض