تحولت مشاركة فرقة "مشروع ليلى" الفنية، في مهرجانات جبيل، إلى مادة سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على خلفية أغانيها التي "تهين الدين المسيحي" و"تشجع على المثلية".

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وتداول الناشطون تعليقات تفيد بأن الفرقة ألفت كلاما ساخرا على لحن إحدى "التراتيل المسيحية"، كما نشر مؤسس الفرقة، حامد سنو، صورة للسيدة العذراء وقد تم استبدال وجهها بوجه المغنية الأمريكية مادونا، إضافة إلى أنه سبق أن أعلن "مثليته الجنسية" عبر شاشات التلفزيون.

وفيما دعا البعض إلى إلغاء الحفل، اعتبر آخرون أن لبنان بلد الحريات مؤكدين دعمهم للفرقة.

بتكون مثلي او شاذ او كافر اصطفل بس ما بيحقلك تحتقر اي دين.... لكل اللي عم يدافع عن #مشروع_ليلى اتفضلوا كلمات احدى اغانيهم #حرية_التعبير_وصرمايتي_سواpic.twitter.com/973ueXdE4a — ROULA NASR (@roulanasr1) July 22, 2019

Supporting #mashrouleila in the face of stupidity and ignorance. I stand with art ❤️ 🌈 #مشروع_ليلىpic.twitter.com/9ypiY7rvdk — Aya Ghazale (@AyaGhazale) July 22, 2019

عزيزي الملحد انت ما بتآمن بوجود الله انت حرّ ما حدا عم يعملك مواعظ وتبشير بس حريتك يا مثقف ( مدري ليه رابطينا ببعض) بتوقف عند حرية عيرك ! احترام ايمان غيرك مفروض عليك! غريب بيستعملوا المسخرة من ايمان غيرن ليبينوا خي حلو عن الله تبعنا #اوقفو_مشروع_ليلى — Rima Saliba (@salibareema) July 22, 2019

خيفان على إيمانك و قيمك الدينية من مشروع ليلى ؟ اوف شكلن قيمك كتير هشين لتزعزعن غنية ! و بعدين خايف من المثلية الجنسية ؟ حبيبي المثلية الجنسية ما بتنتهك أولاد متل ما بيعملو ناس عّم تتسترو عليهم خوفا على ما تعقدون انه خير للكنيسة . #مشروع_ليلى — Dima (@DimaSadek) July 22, 2019

وتلقفت السلطات الكنسية في لبنان الحراك على مواقع التواصل، فأصدرت مطرانية جبيل المارونية بيانا طالبت فيه بمنع الحفل، معتبرة أن أغاني الفرقة "تمس بالقيم الدينية والإنسانية وتتعرض للمقدسات المسيحية".

وتعرضت فرقة "مشروع ليلى" لمواقف مشابهة في الأردن ومصر، ففي يونيو عام 2017، منعتها السلطات الأردنية من إقامة حفل في عمان بحجة احتوائه على فقرات "تستفز المشاعر العامة". وفي سبتمبر من العام نفسه، قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع الفرقة أيضا بعدما رفع عدد من جمهورها أعلام المثليين في حفل بالقاهرة.

بدورها، ردت الفرقة عبر صفحتها على "فيسبوك"، معتبرة أنها "تعرضت لحملة مفبركة تضرب حرية التعبير وتلامس محظور التكفير"، مؤكدة احترامها "للأديان ورموزها كافة".

من الجدير ذكره، أن الفرقة انطلقت عام 2008 من الجامعة الأمريكية في بيروت، وغنت في العام 2010 على مسرح مدينة جبيل من دون أي اعتراضات.

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المصدر: RT