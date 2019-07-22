عبرت الصين عن شكرها للإمارات لدعمها الحملة الأمنية التي تقودها السلطات في إقليم شينجيانغ، خلال استقبال الرئيس شي جين بينغ، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.

ودعا بينغ خلال لقائه ولي عهد أبوظبي، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

من جهته، أكد بن زايد أن بلاده "تثمن عاليا جهود الصين لحماية حقوق الأقليات العرقية ومصالحها"، مشيرا لاستعداد بلاده لـ"توجيه ضربة مشتركة للقوى الإرهابية المتطرّفة" إلى جانب الصين بما في ذلك "حركة تركستان الشرقية" التي تتهمها بكين بتحريض "مسلمي الأويغور" على الانفصال.

وبحث الجانبان شؤون التجارة ومبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار وتشمل مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

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وأطلقت الصين حملة "علاقات عامة" لاحتواء الانتقادات الدولية لما تسميها بكين "مراكز تعليم مهني" عقب نفيها في بادئ الأمر وجود معسكرات لإعادة التأهيل.

ووجه سفراء 37 دولة بينها السعودية والجزائر، في وقت سابق، رسالة إلى الأمم المتحدة، أيدوا فيها سياسة الصين تجاه "الأويغور" وغيرهم من الأقليات، ردا على رسالة وجهتها 21 دولة نددت فيها بالممارسات الصينية في الإقليم.

وتعرضت بكين لضغوط دولية على خلفية احتجازها ما يصل إلى مليون شخص غالبيتهم من المسلمين الأويغور في معسكرات لإعادة تأهيلهم تحت شعار مكافحة الإرهاب، إلا أن الدول المسلمة امتنعت بشكل عام عن توجيه الانتقادات للصين.

المصدر: أ ف ب