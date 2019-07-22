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اتفاق إماراتي صيني في مجال الغاز المسال

مال وأعمال

اتفاق إماراتي صيني في مجال الغاز المسال
Reuters
اتفاق إماراتي صيني في مجال الغاز المسال
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وقعت شركة النفط البحري الوطنية الصينية "سنوك" اليوم على مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بشأن التنقيب والتطوير في تجارة الغاز الطبيعي المسال وتكرير النفط.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة رسمية يقوم بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى الصين حاليا.

ووفقا لبيان صدر عن مجموعة "سنوك" فإن الشركتين، بموجب الاتفاق، ستتقاسمان أحدث الخبرات في تطوير حقول الغاز الطبيعي عالية الحموضة.

كما ستدرس الشركتان تسجيل ذراعي "سنوك" للهندسة، "أوفشور أويل إنجنيرينغ" و"تشاينا أويل فيلد سيرفسيز"، كمقاولين للتصميم والشراء والبناء وكذلك لتقديم خدمات حقول النفط لدى "أدنوك".

كما ستدرس الشركتان التعاون في تسويق ومشتريات الغاز الطبيعي المسال، وستدرس "أدنوك" فرصا للاستثمار في مصاف قائمة تابعة لشركة "سنوك".

المصدر: "رويترز"

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