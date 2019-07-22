"الجيش الوطني الليبي" يبدأ هجوما واسعا لاقتحام العاصمة الليبية

بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الليبي" تسجيلا مسموعا أعلنت فيه عن بدء هجوم واسع، قيل إن هدفه اقتحام العاصمة.

وألقى اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة بيانا موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة ساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.

يذكر أن "الجيش الليبي" يخوض منذ 4 أبريل الماضي عمليات عسكرية على تخوم طرابلس بهدف السيطرة على العاصمة، فيما تصده قوات حكومة الوفاق الوطني وتحاول استعادة المواقع التي سيطر عليها وخاصة مطار طرابلس الدولي.

المصدر: RT