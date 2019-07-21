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العراق.. القوات الأمنية والحشد الشعبي تطهر 12 قرية شمالي بغداد

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العراق.. القوات الأمنية والحشد الشعبي تطهر 12 قرية شمالي بغداد
RT @HashidShabe
العراق.. القوات الأمنية والحشد الشعبي تطهر 12 قرية شمالي بغداد
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طهرت القوات الأمنية والحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، 12 قرية قرب قضاء الطارمية شمالي بغداد، ضمن المرحلة الثانية من عمليات "إرادة النصر" العسكرية.

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وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان، إن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرت، صباح الأحد، في الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر شمالي بغداد".

وأضاف أن العملية الأمنية كانت مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية.

كما ذكر في بيان ثان أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية طهرت وفتشت 12 قرية ضمن مناطق العناز وعرب رشيد محمود وعرب عساف، شمالي العاصمة بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت يوم السبت عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.

المصدر: "السومرية نيوز"

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