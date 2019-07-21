القوات العراقية تطلق عملية عسكرية كبرى شمال بغداد

أطلقت القوات العراقية، فجر يوم السبت، عملية "إرادة النصر" العسكرية في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

وأشرف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ميدانيا على إطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها، كما تفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي "الطارمية" و"المشاهدة".

والتقى رئيس الوزراء العراقي بالقادة والآمرين واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط والإجراءات والتشكيلات المشاركة في هذه العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون في هذه المناطق ومنع فلول "داعش" من التسلل إليها أو اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية .

ووجه عبد المهدي القطعات العسكرية كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وأبناء العشائر والوجهاء وأهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية.

وصرح بأن وحدة الشعب وتعاونه مع القوات العراقية كفيلان بتوفير الأمن والاستقرار وتوفير الشروط لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي، بأن القوات العراقية أغلقت كافة مداخل قضاء الطارمية تزامنا مع إنطلاق العملية العسكرية.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي @AdilAbdAlMahdi يشرف على اطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر ويتفقد قطعاتها في شمال بغداد فجر اليوم . pic.twitter.com/tzsVLTfp4v — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) 20 июля 2019 г.

المصدر: RT