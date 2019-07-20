نائب عراقي: أخي لا يملك دولارا واحدا خارج البلاد وواشنطن شملته بعقوباتها

أكد ممثل المكون الشبكي (إحدى الأقليات) في مجلس النواب العراقي، حنين قدو، السبت، أن شقيقه "وعد"، الذي شملته واشنطن بعقوباتها، "لايملك فلسا أو دولارا" خارج البلاد.

وأوضح قدو، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها ستصادر أموال الشخصيات العراقية المفروض عليها عقوبات اقتصادية، وأخي وعد قدو آمر لواء 30 في الحشد الشعبي، لا يملك فلسا أو دولارا في أي مكان من العالم".

وأضاف، أن "أمريكا اتهمته بالتجاوز على حقوق الإنسان، ولا نعرف ما هو ذلك التجاوز، فهل البحث عن الاستقرار في مناطق سهل نينوى هو انتهاك لحقوق الانسان، وهل إقامة السيطرات للتدقيق في الجماعات الإرهابية يعتبر انتهاكا وتجاوزا على حقوق الإنسان، التي قد تدخل إلى مناطق سهل نينوى وتعمل على تدمير الاستقرار".

وشملت قائمة العقوبات الأمريكية الأخيرة أربع شخصيات عراقية، وهم ريان الكلداني قائد فصيل "بابليون" التابع للحشد الشعبي، ووعد قدّو زعيم فصيل "الشبك" في سهل نينوى، ونوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، بالإضافة إلى أحمد الجبوري رئيس تحالف "المحور" ومحافظ صلاح الدين سابقا.

المصدر: RT