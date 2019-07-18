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الجيش المصري يكشف تفاصيل إحباط هجوم انتحاري في شمال سيناء

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يكشف تفاصيل إحباط هجوم انتحاري في شمال سيناء
Reuters
الجيش المصري
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نقل مراسل RT في مصر عن المتحدث العسكري للجيش المصري، أن عناصر القوات المسلحة المصرية تمكنت من إحباط عملية انتحارية في شمال سيناء.

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إحباط هجوم انتحاري شمالي سيناء
إحباط هجوم انتحاري شمالي سيناء

وقال المتحدث العسكري إن: "العملية الانتحارية حاول القيام بها أحد العناصر الإرهابية، صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني".

وأشار إلى أن الاستهداف أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الإرهابي، وقد أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد من القوات المسلحة المصرية .

المصدر: RT

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