إحباط هجوم انتحاري شمالي سيناء

أفاد مراسلنا بأن انتحاريا فجر نفسه في موقف للسيارات قرب الشيخ زويد بعد أن حاصرته الشرطة، دون أن يسفر الحادث عن سقوط قتلى من الأمن.

ونقل مراسلنا عن مصادر وصفها بالموثوقة أن العملية تم اكتشافها وإحباطها نتيجة إبلاغ عناصر قبلية بالمنطقة الأمن عن تحرك الانتحاري، ما أجبره على تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل شخصين أحدهما عنصر أمني، وإصابة ثلاثة مجندين.

وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية حملات ضد عناصر متشددة يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.

المصدر: RT + "رويترز"