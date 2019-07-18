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وفاة أحد جرحى الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أربيل

أخبار العالم العربي

وفاة أحد جرحى الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أربيل
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نقل مراسل RT عن مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء قوله، إن أحد جرحى الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في مدينة أربيل توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

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وقال المصدر إن "المواطن العراقي واسمه بشدار رمضان توفي ليلة الأربعاء بعد أن أصيب بجروح أثناء الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أربيل".

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت يوم أمس الأربعاء مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية مقتل الدبلوماسي التركي وأحد مرافقيه العراقيين.

المصدر: RT

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