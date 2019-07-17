بومبيو يبحث إيران وأمن الملاحة مع نظيره البحريني

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أمن الملاحة البحرية والملف الإيراني على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وكتب بومبيو في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "التقيت وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة لمناقشة الأمن البحري ومواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وتفعيل حرية الديانة".

I met with Foreign Minisiter @khalidalkhalifa today to discuss maritime security, countering the #Iran regime’s destabilizing activity, and promoting #religiousfreedom. The U.S. is grateful for #Bahrain’s continued strong partnership & efforts to advance peace and prosperity. pic.twitter.com/U6sXGrO4Mk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17 июля 2019 г.

وأضاف أن الولايات المتحدة ممتنة للبحرين "على الشراكة القوية المتواصلة والجهود لتفعيل السلام والازدهار".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية البحريني، أن البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لمناقشة تأمين الملاحة في منطقة الخليج.

المصدر: RT