تركيا تصدر أول بيان حول الهجوم على دبلوماسييها في أربيل

أكدت الخارجية التركية مقتل أحد الموظفين في القنصلية العامة لتركيا لدى عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، جراء هجوم بإطلاق نار شنه مسلحون مجهولون.

وقالت الخارجية التركية، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "استشهد اليوم 17 يوليو موظف في القنصلية العامة التركية لدى أربيل، جراء هجوم مسلح جبان أثناء وجوده بالقرب من مقر القنصلية العامة".

وأضافت الوزارة في البيان قائلة: "نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية (في إقليم كردستان العراق) للعثور سريعا على المسؤولين عن الهجوم".

وسبق أن أكدت وسائل إعلام عراقية ومصادر أمنية محلية مقتل نائب القنصل العام التركي لدى أربيل واثنين من مرافقيه، خلال زيارتهم مقهى شعبيا في منطقة عين كاوه السياحية، جراء هجوم بإطلاق نار، مضيفة أن الحادث أسفر أيضا عن جرح 4 أشخاص آخرين في الموقع.

وطوقت قوات الأمن المحلية مكان الحادث وفرضت إجراءات أمنية مشددة بحثا عن المسلحين الذين أطلقوا النار.

وقال مصدر أمني لـ RT، إن "القوات الأمنية في أربيل بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة وقت حدوث الهجوم للتعرف على الجناة، فيما منع الخروج من المحافظة".

المصدر: RT