أفاد موقع "i24 news" الإسرائيلي، يوم السبت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد للوفد الأمني المصري التزام حكومته بحالة الهدوء ما التزمت بها حماس والفصائل في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن "الجيش ينتظر مني الضوء الأخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة".

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وأضاف الموقع الإسرائيلي أن نتنياهو قال إن عمليات تصفية من وصفهم بـ"رموز الإرهاب" في غزة، "لم ولن تتوقف، وستكون جزءا من أي عملية عسكرية لنا في غزة".

وأكد رئيس الوزراء للوفد المصري أن "حماس بالتصعيد الأخير طالبتكم بالتدخل لاحتواء الموقف، واستمرارها بالتصعيد في الجنوب، سيدفعني لاتخاذ قرار جريء، وفي حينه لن أقبل وساطتكم، ووساطة الأمم المتحدة، وحتى وساطة قطر، إلا بتحقيق الأهداف كاملة من عمليتي".

وأبلغ نتنياهو المخابرات الأمنية المصرية أنه لن يسمح بنقل الأموال لحركة حماس في غزة، وقال إن "هذا القرار نهائي ولا رجعة عنه".

المصدر: "i24 news" الإسرائيلي