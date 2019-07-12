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تركيا تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى حدود سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا تستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى حدود سوريا
Reuters Osman Orsal
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أفادت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة بأن الجيش التركي أرسل تعزيزات جديدة إلى قواته المنتشرة عند الحدود مع سوريا.

وأكدت الوكالة شبه الرسمية أن قافلة تعزيزات تضم ناقلات جند وذخائر توجهت اليوم، وسط إجراءات أمنية، من ولاية كليس جنوب البلاد إلى ولاية شانلي أورفة الحدودية، وهي تضم عسكريين من وحدات مختلفة.

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ومن المتوقع، حسب الوكالة، أن تنشر هذه التعزيزات في الوحدات المرابطة على الشريط الحدودي مع سوريا.

المصدر: الأناضول

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