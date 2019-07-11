العاهل السعودي يأمر بصرف ما يزيد عن 19 مليون ريال للأيتام

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام الذين ترعاهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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أعلن عن هذا الأمر الملكي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي قائلا: "‏‫أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه - على توجيهاته الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته".

نيابةً عن أبنائنا وبناتنا #الايتام، نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - على اللفتة الأبوية الكريمة بصرف 19.6 مليون ريال للايتام المشمولين برعاية الوزارة، ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته. — تماضر يوسف الرماح |Tamader Y. Al-Rammah (@Alrammah_T) July 10, 2019

وفي تغريدة بالخصوص، قالت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، "أسمى عبارات الشكر والعرفان" للملك سلمان بن عبد العزيز على "لفتته الأبوية" هذه.

المصدر: سبق