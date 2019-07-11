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العاهل السعودي يأمر بصرف ما يزيد عن 19 مليون ريال للأيتام

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العاهل السعودي يأمر بصرف ما يزيد عن 19 مليون ريال للأيتام
Reuters
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أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام الذين ترعاهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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أعلن عن هذا الأمر الملكي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي قائلا: "‏‫أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه - على توجيهاته الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته".

وفي تغريدة بالخصوص، قالت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، "أسمى عبارات الشكر والعرفان" للملك سلمان بن عبد العزيز على "لفتته الأبوية" هذه.

المصدر: سبق

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