وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسائل الإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحافية في بلاده بتكثيف الجهود الرامية إلى "رسالة المملكة" للعالم.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، بأن الملك سلمان استقبل اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب.

واستمع الجميع، خلال الاستقبال، حسبما نقلته "واس"، إلى توجيهات الملك سلمان "حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله".

وأكد العاهل السعودي للحاضرين "ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودوليا".

المصدر: واس