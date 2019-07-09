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ترامب: إيران تقوم بالكثير من الأشياء الخاطئة

أخبار العالم العربي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن، إن إيران تقوم "بالكثير من الأشياء الخاطئة"، مؤكدا أنه يجب عليها أن تكون حذرة.

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ويقوم أمير قطر بزيارة إلى الولايات المتحدة لبحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات"، كما سيتبادلان "الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

المصدر: وكالات

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ترامب لأمير قطر: الحمد لله أنها بأموالكم!