ترامب: إيران تقوم بالكثير من الأشياء الخاطئة
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن، إن إيران تقوم "بالكثير من الأشياء الخاطئة"، مؤكدا أنه يجب عليها أن تكون حذرة.
ويقوم أمير قطر بزيارة إلى الولايات المتحدة لبحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات"، كما سيتبادلان "الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".
المصدر: وكالات
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