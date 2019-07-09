اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة ألقاها أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الظروف الحالية في العالم تدفع إلى عقد التحالفات مع شركاء ليسوا أصدقاء.

وقال الشيخ تميم، في كلمته خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشن، وحضرها ترامب ومجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا الطرفين، إن زيارته لواشنطن من شأنها أن تؤكد القيم التي تتشاطرها قطر والولايات المتحدة، وأضاف: "نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية".

وتابع: "يتشارك بلدانا في التمسك برأس المال البشري، ونعمل على بناء اقتصاد مستدام وقائم على العلم بالاعتماد على التعليم والانفتاح وخلق الفرص للجميع".

وأضاف: "للأسف، هناك البعض في منطقتنا ممن لا يشاركونا موقفنا، وفي العالم المعاصر تجبر الظروف في بعض الأحيان على عقد التحالفات مع شركاء لا بد منهم، فيما هناك حلفاء ليسوا بالضرورة أصدقاء".

واعتبر آل ثاني أن قطر والولايات المتحدة "شريكان وحليفان وصديقان"، وأضاف: "نعمل معا من أجل القضاء على الإرهاب وتمويله أينما كان، لضمان مزيد من السلام والأمن في العالم".

المصدر: RT