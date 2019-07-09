ترامب لأمير قطر: أنت حليف عظيم وصديق رائع

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالحليف العظيم والصديق الرائع له، معربا عن شكره للدوحة على توسيع قاعدة "العديد" من ميزانيتها.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، على شرف أمير قطر، مساء أمس الاثنين: "أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل وقبل شغلي الرئاسة، ونشعر بالراحة مع بعضنا البعض".

وأشاد ترامب بالاستثمارات التي ضختها قطر في الولايات المتحدة، مشددا على إسهام هذا الأمر في خلق فرص عمل جديدة.

وأعرب ترامب عن تطلعه إلى المحادثات مع الأمير المقرر إجراؤها الثلاثاء، موضحا أنها ستتناول دائرة واسعة من المواضيع "بدءا من الدفاع وصولا إلى المشتريات والتجارة"، مضيفا: "إنني أعلم أن كل شيء سيجري بشكل إيجابي".

وتابع الرئيس الأمريكي، مخاطبا أمير قطر: "أنت حليف عظيم، وساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل. وحسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".

من جانبه، قال تميم، إن زيارته لواشنطن من شأنها أن تؤكد القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة، وأضاف: "نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية".

واعتبر الشيخ تميم أن قطر والولايات المتحدة "شريكان وحليفان وصديقان"، موضحا: "نعمل سويا من أجل القضاء على الإرهاب وتمويله، أينما كان موجودا، لضمان مزيد من السلام والأمن في العالم".

وأضاف: "نواصل التمسك بالتزامنا المشترك بتعزيز تحالفنا عسكريا وأمنيا، وفي هذا السياق نوسع قاعدة العديد الجوية لاستضافة العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم".

المصدر: RT