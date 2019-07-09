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إعلامية لبنانية تتعرض للتحرش في وضح النهار

أخبار العالم العربي

إعلامية لبنانية تتعرض للتحرش في وضح النهار
فيسبوك
الإعلامية اللبنانية ريمال نعمة
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تعرضت الإعلامية اللبنانية ريمال نعمة للتحرش من قبل عامل توصيلات أمام منزلها في منطقة الحازمية بجبل لبنان.

ونشرت نعمة، التي تقدم برنامج منوعات عبر قناة "OTV" اللبنانية منشورا عبر "فيسبوك"، تشرح فيه كيف أن شابا ادعى أنه عامل توصيلات، حاول الاعتداء عليها عندما دخلت إلى باب البناية حيث تسكن، مؤكدة أنها ردت عليه "بلكمات متكررة على وجهه وأماكن أخرى حساسة".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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