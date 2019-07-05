تستعد مجموعة من القضاة الكبار في مصر، غدا السبت، لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينهم المستشار عبد الله عصر، رئيسا لمحكمة النقض.

وسيؤدي المستشار عبد الله عصر اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري خلفا للمستشار مجدي أبو العلا رئيس النقض السابق لبلوغه سن التقاعد في 30 يونيو الماضي.

كما سيؤدي المستشار عصام المنشاوي، اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشارة أماني الرافعي التي تقاعدت في ذات التاريخ المشار إليه.

وتم اختيار عصر رئيسا للنقض من بين أقدم 7 قضاة في محكمة النقض، حيث يأتي ترتيبه الرابع في الأقدمية، وذلك إعمالا للتعديلات الدستورية التي منحت رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم 7 أعضاء ترشحهم المجالس العليا لتلك الهيئات والجهات.

واختير المنشاوي رئيسا للنيابة الإدارية والذي يأتي في المرتبة السابعة من حيث الأقدمية.

المصدر: الوطن