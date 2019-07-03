مجهول يهدد بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية في الكويت

أوردت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مواطنا أحيل إلى جهاز أمن الدولة بعد أن تسبب بفوضى كبيرة أمام القنصلية المصرية في منطقة السلام، وهدد بتفجير نفسه بعد منعه من دخول القنصلية.

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وتلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن شخص أمام القنصلية المصرية هدد بتفجير نفسه، فتوجهت دوريات الأمن ورجال المباحث وتم ضبطه ليتبين أنه مواطن حاول دخول القنصلية لإنجاز معاملة، وعندما لم يتم السماح له بالدخول لعدم حمله إثباتا، هدد بالتفجير.

وقال مصدر دبلوماسي مصري وفقا للصحيفة، إن شخصا مجهول الجنسية كان يهدد بتفجير نفسه داخل القنصلية المصرية في منطقة السلام، ويردد عبارات غير مفهومة، مؤكدا أنه لم يكن أحد المراجعين ولا توجد له معاملة في القنصلية.

وأشار المصدر إلى إحالة الشخص المعتدي إلى مخفر الصديق بعد استدعاء أمن السفارات.

كما ذكر المصدر الدبلوماسي أن الشخص المعتدي جاء إلى بوابة القنصلية وظل يسب ويهدد بتفجير القنصلية، ومن ثم حاول الدخول لكن رجال أمن السفارة منعوه، إلا أنه كان مصرا على دخول المبنى، ما أدى إلى حدوث عراك، وأخرج المعتدي سكينا محاولا طعن أحد حراس أمن السفارة، وتم إيقافه وتفتيشه للتأكد من أنه لا يحمل أي متفجرات، وجرى تسليمه للسلطات الكويتية.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية