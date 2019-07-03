مقتل طفلتين وإصابات بقذائف "النصرة" بريف حماة الشمال الغربي

قتلت طفلتان وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قذائف أطلقها إرهابيو "جبهة النصرة"على قريتي العزيزية والرصيف بريف حماة الشمالي الغربي في سوريا.

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وبحسب "سانا"، فقد أقدم إرهابيو "جبهة النصرة" المنتشرين في محيط قريتي الحويجة وشير مغار شمال غرب حماة، على إطلاق قذائف صاروخية على المدنيين في قريتي الرصيف والعزيزية في ناحية قلعة المضيق، ما تسبب بمقتل الطفلتين في العزيزية ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في القريتين.

وردت وحدات الجيش السوري في الحال على مصادر الاعتداءات مستهدفة منصات إطلاق الصواريخ وتحصينات المسلحين بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

كما استهدفت وحدات الجيش المسلحين من تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" الإرهابيين في قرى بابولين وبلدة حيش ركايا بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما خلف قتلى وجرحى في صفوفهم.

المصدر: سانا