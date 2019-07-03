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النجيفي لـRT: الأمن في الموصل هش و"داعش" يتواجد بأعداد كبيرة

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النجيفي لـRT: الأمن في الموصل هش و
أثيل النجيفي
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كشف محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم الأربعاء، عن "هشاشة" الوضع الأمني في مدينة الموصل، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" يتواجد بأعداد كبيرة.

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وقال النجيفي لـRT: "لا يمكننا الحديث عن وجود سيطرة للحكومة في الموصل، ولا يمكننا أن نقول بأن الأوضاع مستتبة ومستقرة، فالمدينة مهددة بأية لحظة بتدهور الأوضاع".

وأضاف أن: "تنظيم داعش يتحرك في بادية المحافظة، خاصة في الصحراء القريبة من الحدود السورية، ورغم وجود قوات لتأمين المنطقة، إلا أنها قوات بسيطة وغير مسلحة بما يتناسب وحجم التحديات".

 وحذر تقرير أمريكي من عودة تنظيم "داعش" إلى سوريا والعراق مجددا بشكل أشد خطورة، رغم خسارته معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها هناك.

 وجاء في تقرير أعده "معهد دراسة الحرب" أن التنظيم لا يزال يقود نحو 30 ألف مسلح في العراق وسوريا، أي ما يكفي للسيطرة على الفلوجة والموصل ومدن أخرى في العراق وكذلك شرق سوريا في ثلاث سنوات فقط.

المصدر: RT

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