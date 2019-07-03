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هجوم مسلح على منزل مسؤول عراقي يودي بحياة نجله‎ وابن شقيقه

أخبار العالم العربي

هجوم مسلح على منزل مسؤول عراقي يودي بحياة نجله‎ وابن شقيقه
مدير الدفاع المدني العراقي كاظم بوهان
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قتل نجل مدير الدفاع المدني العراقي، كاظم بوهان، وابن شقيقه، اليوم الأربعاء، بهجوم مسلح في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.

وأفادت مصادر محلية بأن "منزل بوهان تعرض لهجوم مسلح قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل نجله وإصابة ابن شقيقه إصابة أدت إلى موته سريريا، حيث نقل إلى أحد مستشفيات بغداد".

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة عبارة عن "خلاف عشائري قديم تطور من جديد صباح اليوم"، مبينة أن "حرائق اندلعت بعد الهجوم بالمنطقة، فيما منعت العشيرة المهاجمة فرق الدفاع المدني من الوصول لإخمادها".

وكان القضاء العراقي قد صنف الـ "دكة العشائرية" ضمن قضايا الإرهاب، إلا أن معارك عشائرية لا زالت تندلع بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من البلاد.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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