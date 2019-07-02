"المجلس العسكري السوداني": توقيف قناصة في أم درمان

أعلن رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، جمال عمر، عن ضبط عناصر، لم يكشف هويتهم، أطلقوا النار على جنود للدعم السريع في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم.

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وذكر جمال عمر في بيان، أن قوات الدعم السريع ضبطت هؤلاء العناصر وتجري تحقيقات معهم، مضيفا أن هناك إصابات لـ3 من قوات الدعم السريع بأعيرة نارية، ووفاة اثنين من المواطنين، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة في أم درمان.

وأضاف البيان، أن 9 آخرين من قوات الدعم السريع و4 أفراد من قوات الشرطة أصيبوا في أنحاء متفرقة من العاصمة.

أما في الولايات الأخرى فقد أصيب 12 فردا من قوات الشرطة، بينهم ضابطان من مدينة القضارف، وأصيب فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض، كما أصيب عدد من المواطنين إصابات مختلفة بعدد من الولايات.

وحمّل البيان قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عما وصفها بالتجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين.

من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم وذلك في أعقاب الاحتجاجات، التي شهدها السودان أمس الأحد لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

المصدر: أخبار السودان، وكالات