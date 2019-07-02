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البيت الأبيض ينشر النص الكامل للخطة الاقتصادية للتسوية في الشرق الأوسط باللغة العربية

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض ينشر النص الكامل للخطة الاقتصادية للتسوية في الشرق الأوسط باللغة العربية
www.whitehouse.gov
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نشر مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الخطة الاقتصادية الأمريكية باللغة العربية على موقع البيت الأبيض.

ونشر المبعوث الأمريكي النص الكامل للخطة الاقتصادية بعنوان: "من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني".

وقال غرينبلات في تغريدة على تويتر: "في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم".

واستضافت البحرين الأسبوع الماضي "ورشة عمل" لبحث الجزء الاقتصادي في ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، وسط تباين في المواقف العربية وغياب السلطة الفلسطينية، التي رأت في هذه الخطوة محاولة لوأد القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

المصدر: الموقع الالكتروني للبيت البيض

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