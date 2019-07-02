نشر مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الخطة الاقتصادية الأمريكية باللغة العربية على موقع البيت الأبيض.

While Palestinian leadership boycotted & tried (unsuccessfully) to undermine our workshop, Palestinians & the region deserve a chance to judge our economic plan for themselves. I’m pleased to share our Peace to Prosperity vision in Arabic! https://t.co/qzkoSHd6wE — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 2 июля 2019 г.

ونشر المبعوث الأمريكي النص الكامل للخطة الاقتصادية بعنوان: "من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني".

وقال غرينبلات في تغريدة على تويتر: "في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم".

واستضافت البحرين الأسبوع الماضي "ورشة عمل" لبحث الجزء الاقتصادي في ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، وسط تباين في المواقف العربية وغياب السلطة الفلسطينية، التي رأت في هذه الخطوة محاولة لوأد القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

المصدر: الموقع الالكتروني للبيت البيض