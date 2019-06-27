موسكو تنتقد نهج واشنطن للتسوية في الشرق الأوسط وتعتبره غير بناء

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن النهج الذي تتبعه واشنطن بخصوص تسوية القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، بما في ذلك لقاء البحرين الدولي الأخير، غير بناء.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن الخطة الاقتصادية، التي تمت مناقشتها في "ورشة البحرين" والتي تتضمن استثمارات وإقامة مشاريع لصالح الفلسطينيين بقيمة 50 مليار دولار، خطوة غير بناءة.

وأوضحت أن الحل الذي تقترحه الإدارة الأمريكية لا يتضمن إقامة دولتين، كما أنه لم ينص بشكل متعمد عن إجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة البحرينية المنامة احتضنت أمس الأربعاء لقاء دوليا عرض خلاله مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، الجوانب الاقتصادية من الخطة الأمريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط المسماة "صفقة القرن".

المصدر: نوفوستي