كلمة مستشار ترامب جاريد كوشنير في افتتاح ورشة البحرين
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كوشنر يفتتح ورشة البحرين بشكر ترامب
كوشنير: المسائل السياسية لن تناقش خلال ورشة البحرين
كوشنير: النمو الاقتصادي للفلسطينيين مستحيل من دون حل القضية في الشرق الأوسط
كوشنير: نريد تحقيق التغيير لتكون هذه المنطقة قابلة للاستثمار فيها
كوشنير: الاتفاق على خطة اقتصادية للمضي قدما إلى الأمام ضروري لتحقيق السلام
كوشنير: بإمكاننا مضاعفة الناتج المحلي للفلسطينيين وتوفير فرص العمل
يتبع..
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