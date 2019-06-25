كلمة مستشار ترامب جاريد كوشنير في افتتاح ورشة البحرين

كوشنر يفتتح ورشة البحرين بشكر ترامب

كوشنير: المسائل السياسية لن تناقش خلال ورشة البحرين

كوشنير: النمو الاقتصادي للفلسطينيين مستحيل من دون حل القضية في الشرق الأوسط

كوشنير: نريد تحقيق التغيير لتكون هذه المنطقة قابلة للاستثمار فيها

كوشنير: الاتفاق على خطة اقتصادية للمضي قدما إلى الأمام ضروري لتحقيق السلام

كوشنير: بإمكاننا مضاعفة الناتج المحلي للفلسطينيين وتوفير فرص العمل

يتبع..