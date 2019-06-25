 
مباشر

كوشنر يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام".. وخريطة تلمح بضم سيناء لـ"صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

كوشنر يعرض فيديو تحويل غزة لـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1dw

عرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيديو دعائيا خلال ورشة البحرين لقطاع غزة في إطار ما أسماه "صفقة القرن".

إقرأ المزيد
كوشنر يفتتح
كوشنر يفتتح "ورشة البحرين" الخاصة بخطة ترامب للسلام

وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ"مدينة أحلام"، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين.

ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة المصرية شكلا وموضوعا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

#ليغرب_السوريون_عنا.. هاشتاغ يجتاح بتركيا بعد فوز إمام أوغلو