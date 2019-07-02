السعودية تنشر منظومات مراقبة ورصد على الحدود مع العراق

ذكر موقع "السومرية" العراقي، أن السعودية نشرت منظومات مراقبة على حدودها مع العراق، بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية سعودية من طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

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ونقل الموقع، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله إن مسؤولين أمنيين سعوديين اتصلوا بمسؤولين عراقيين بعد تقارير عن "انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، لاستهداف مواقع نفطية سعودية"، وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الشريط الحدودي مع العراق.

وأضاف المصدر، أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي "بخطورة تكرار مثل هذه الهجمات على العلاقات بين البلدين، وأهمية أن يمسك الجيش العراقي بالجانب العراقي من الحدود ويبعد الجماعات المسلحة عنه".

يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية في 14 مايو، نفذت انطلاقا من أراضي العراق الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حض عادل عبد المهدي على اتخاذ خطوات لضمان "ألا يصبح العراق منصة جديدة للهجمات".

ونفى رئيس وزراء العراق في وقت سابق صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الأجهزة الاستخباراتية العراقية أكدت له عدم حدوث هذا الأمر.

المصدر: السومرية+وكالات