الإمارات تؤكد على ضرورة مواصلة الحوار في السودان وتفادي التصعيد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، إنه من المهم مواصلة الحوار بين طرفي الأزمة في السودان، دون تصعيد أو مواجهة.

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وكتب قرقاش على حسابه في "تويتر": "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار نحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".

وأكد قرقاش على أن "المعارضة والجيش" بحاجة إلى بعض، وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها.

المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 2 июля 2019 г.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية أعلنت عن استعدادها للتوقيع على المبادرة المشتركة للوساطة الإثيوبية - الإفريقية، بعد أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.

في حين طلب المجلس العسكري الانتقالي مهلة لدراسة المبادرة بشكل شامل وإبداء رأيه حولها، خلال الساعات المقبلة.

المصدر: وكالات