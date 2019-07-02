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الشرطة التركية تعتقل أشخاصا حرضوا ضد سوريين بمواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

الشرطة التركية تعتقل أشخاصا حرضوا ضد سوريين بمواقع التواصل الاجتماعي
AFP
قوات الأمن التركي
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ذكرت وسائل إعلام تركية، أن شرطة اسطنبول ألقت القبض على خمسة مواطنين أتراك، بتهمة التحريض ضد السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل الإعلام وثقت الشرطة 18 حسابا يحرض ضد السوريين، تسعة منها في اسطنبول، مؤكدة أنها ألقت القبض على خمسة، في حين يجري البحث عن أربعة آخرين.

ورصدت الشرطة التركية عددا من الوسوم المحرضة ضد السوريين انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، تحت عناوين"UlkemdeSuriyeli?stemiyorum"، (لا أريد سوريا في بلدي) و"#SuriyelilerDefolsun" (ارحلوا أيها السوريون).

وكانت اسطنبول قد شهدت خلال اليومين الماضيين توترات بين السوريين والأتراك على خلفية انتشار خبر كاذب حول قيام سوري باغتصاب طفلة تركية، الأمر الذي نفته مصادر تركية رسمية بشكل كامل، واعتبرته محض إشاعات.

المصدر: وكالات 

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