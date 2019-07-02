الشرطة التركية تعتقل أشخاصا حرضوا ضد سوريين بمواقع التواصل الاجتماعي

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن شرطة اسطنبول ألقت القبض على خمسة مواطنين أتراك، بتهمة التحريض ضد السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل الإعلام وثقت الشرطة 18 حسابا يحرض ضد السوريين، تسعة منها في اسطنبول، مؤكدة أنها ألقت القبض على خمسة، في حين يجري البحث عن أربعة آخرين.

ورصدت الشرطة التركية عددا من الوسوم المحرضة ضد السوريين انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، تحت عناوين"UlkemdeSuriyeli?stemiyorum"، (لا أريد سوريا في بلدي) و"#SuriyelilerDefolsun" (ارحلوا أيها السوريون).

Sosyal medya üzerinden Küçükçekmece'deki olayla ilgili "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum", "#SuriyelilerDefolsun" başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 18 hesaptan 9'u tespit edildi: 5 kişi yakalandı https://t.co/6dWGtPdpsdpic.twitter.com/m9Nu0QNwXx — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 1 июля 2019 г.

(قوات الأمن التركية تستنفر وتشن حملة اعتقالات في Küçükçekmece )



"الإعتقالات طالت أصحاب حسابات حرضت على السوريين في وسائل التواصل



"خطوه جيده للامن التركي لدرء الفتنه



"لكن متى نسمع خبر إعتقال كبيرهم الذي علمهم السحر 👈@DrSinanOgan سنان اوغان#suriyelileryanlızdeğildirhttps://t.co/fkNh17xufS — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) 1 июля 2019 г.

Son dakika | Sosyal medyadaki Küçükçekmece provokasyonuna 5 gözaltı https://t.co/BA1ZyWKDgZpic.twitter.com/J7ywCv47yi — Karar Gazetesi (@KararHaber) 1 июля 2019 г.

وكانت اسطنبول قد شهدت خلال اليومين الماضيين توترات بين السوريين والأتراك على خلفية انتشار خبر كاذب حول قيام سوري باغتصاب طفلة تركية، الأمر الذي نفته مصادر تركية رسمية بشكل كامل، واعتبرته محض إشاعات.

هذا ماحصل في اسطنبول منطقة "ايكيتلي" اشتباكات بين الأتراك والسوريين وقوى الأمن تتدخل حيث قام المتظاهرون الأتراك بتكسير المحال التجارية للسوريين. pic.twitter.com/IkdXaCVAbO — الإعلامي أبو ريان (@aburayanidlib) 30 июня 2019 г.

المصدر: وكالات