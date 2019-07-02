اختتام التمرين العسكري الأردني الإماراتي المشترك

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/‏‏‏1" بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الأردنية، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وأكد مدير التمرين العميد الركن سعيد سالمين، أمس الاثنين أن العمل المشترك مع القوات الأردنية ليس بغريب على القوات الإماراتية "التي اكتسبت الخبرات التراكمية المختلفة في تنظيم التمارين المشتركة بمختلف أفرع القوات المسلحة بالمفهوم المشترك وفي مختلف مناطق العمليات".

وأشار إلى أن تمرين "الثوابت القوية/‏‏‏1" شكل مرحلة متقدمة في مسار التعاون العسكري بين البلدين، وتحديدا في ما يتعلق بإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتوحيد المفاهيم والإجراءات بين المشاركين في التمرين، كما أسهم التمرين بدرجة كبيرة في رفع كفاءة القوات المسلحة للبلدين.

واشتملت فعاليات التمرين على العديد من التدريبات المشتركة، منها "الدفاع الساحلي والقتال في المناطق المبنية والرماية بالذخيرة الحية، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتي أظهرت المهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي حظيت بها القوات المشاركة، إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة".

المصدر: وام