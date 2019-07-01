شاهد.. لحظة تشييع جثمان الفنان المصري عزت أبو عوف وبكاء شقيقته

شيعت عائلة الفنان المصري، عزت أبو عوف، جثمانه، ظهر اليوم الاثنين، وسط غياب عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

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ورافقت جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، وشقيقته الفنانة مها أبو عوف التي حضرت من المملكة العربية السعودية.

وتوفي عزت أبو عوف، فجر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل في الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج في أحد مستشفيات منطقة المهندسين بالقاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية