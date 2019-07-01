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وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

الثقافة والفن

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف
عزت أبوعوف
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توفي الفنان المصري عزت أبو عوف في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 71 عاما.

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إن أبو عوف توفي صباح اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض، فيما لم يحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوفأبو عوف إلى جانب أخواته البنات

وقبل نحو شهر نقل النجم المصري المشهور لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعاني من آلام في الكبد والقلب.

ولد أبو عوف في حي الزمالك بوسط القاهرة، في 21 أغسطس عام 1948، وشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوففرقة "الفور إم" التي ساهمت في شهرته بجوار أخوته البنات

وكانت بدايتة مع فرقة "الفور إم" التي ساهمت في شهرته بجوار شقيقاته، كما سطع من خلال العديد من البرامج الحوارية التلفزيونية التي استغل خلالها شعبيته الجارفة وسط فناني مصر.

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوفمشهد من مسلسل هوانم جاردن سيتي

ومن أشهر أعمال عزت أبو عوف "آيس كريم في جليم"، و"طيور الظلام"، و"واحد من الناس"، و"عودة الندلة"، و"عبود على الحدود"، و"بخيت وعديلة 2"، وغيرها.

كما تألق في أعمال تلفزيونية بينها "هوانم جاردن سيتي" و"زيزينيا" و"نصف ربيع الآخر".

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوفمشهد من فيلم عمر وسلمى

المصدر: وكالات

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