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اتحاد الشغل التونسي: نجونا من "حمام دم"

أخبار العالم العربي

اتحاد الشغل التونسي: نجونا من
Reuters
أمني تونسي/ صورة أرشيفية
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قال المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، إن بعض المعطيات التي لا يمكن نشرها تؤكد على أن تونس نجت يوم الخميس الماضي من "حمام دم" أراده لها الإرهابيون.

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وأضاف القصيبي أمس الأحد، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن نوعية المتفجرات والكمية التي عثر عليها في منزل المهاجم، تم استعمال مثلها في عمليات إرهابية في أوروبا.

وتابع أنه لن يغوص في ذكر التفاصيل لأن مثل هذه المعلومات يجب أن تنشرها وزارة الداخلية التونسية، لكنه دعا إلى ضرورة اليقظة خلال الانتخابات القادمة، خاصة أن البعض يريد إحباطها، ولا يريدون لتونس النجاح في مسارها الديمقراطي.

وهز انفجاران انتحاريان العاصمة التونسية، يوم الخميس الماضي، الأول نفذه انتحاري في شارع "شارل ديغول"، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية أن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي واحد وإصابة 8 أشخاص (5 أمنيين و3 مدنيين).

المصدر: RT

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