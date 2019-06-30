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المغرب.. اندلاع حريق هائل في خيام مهاجرين أفارقة (فيديو)

أخبار العالم العربي

المغرب.. اندلاع حريق هائل في خيام مهاجرين أفارقة (فيديو)
RT / Youtube Screenshot
المغرب.. اندلاع حريق هائل في خيام لمهاجرين أفارقة
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أفادت السلطات المحلية لولاية "جهة الدار البيضاء-سطات" بأن حريقا اندلع صباح يوم الأحد، في خيام بلاستيكية تابعة لمجموعة من المهاجرين غير القانونيين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت السلطات المحلية أن المهاجرين يستخدمون تلك الخيام كمآو لهم قبالة المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء.

وأشار موقع "هسبريس" المغربي، إلى أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، تدخلت وتم إخماد الحريق الذي لم يخلف أي أضرار بشرية.

وبين الموقع المغربي، أن السلطات فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع الحريق.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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