 
مباشر

اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في العيسوية وسط حملة اعتقالات

أخبار العالم العربي

اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في العيسوية وسط حملة اعتقالات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m20k

ارتفع عدد المصابين من جراء إطلاق القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، النار على المتظاهرين الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس إلى 80 إصابة.

وشنت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة، عقب صلاة الجمعة، واندلعت مواجهات متفرقة في شوارع البلدة، أطلقت خلالها القوات الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتتواصل الاشتباكات في بلدة العيسوية منذ مساء الخميس، إثر مقتل الأسير المحرر الشاب، محمد عبيد (20 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي.

اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في العيسوية وسط حملة اعتقالات
اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في العيسوية وسط حملة اعتقالات
اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في العيسوية وسط حملة اعتقالات

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا