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ملك البحرين يعلق على موقف العراق من الاعتداء على سفارة بلاده

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ملك البحرين يعلق على موقف العراق من الاعتداء على سفارة بلاده
Reuters
العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة
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علق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على موقف الحكومة العراقية من الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة بلاده في العاصمة بغداد.

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وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الجمعة، إن عاهل البلاد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح أكد "تقديره للموقف العراقي من الاعتداء، وما اتخذته بغداد من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة" للسفارة وموظفيها.

وأضافت أن الملك حمد بن عيسى "عبر عن اعتزاز البحرين بعمق العلاقات مع جمهورية العراق".

من جهته، أكد الرئيس صالح حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين، وشدد على أن العراق "لا يمكن أن يسمح أبدا بالنيل من تلك العلاقات الوثيقة"، معربا عن "تقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لبلاده في كافة المواقف والظروف".

واقتحم متظاهرون عراقيون، أمس الخميس، مبنى السفارة البحرينية في العاصمة بغداد، احتجاجا على استضافة "مؤتمر المنامة"، الأمر الذي أدانته الحكومة العراقية، وتوعدت بتقديم المتورطين فيه للعدالة.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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