وزير الخارجية العراقي يهاتف نظيره البحريني ويندد بالهجوم على السفارة

ندد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، باقتحام عدد من المتظاهرين العراقيين أمس الخميس مقر السفارة البحرينية ببغداد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الحكيم أكد خلال الاتصال الهاتفي بنظيره البحريني "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة، ومنها سفارة مملكة البحرين"، مشددا على أنَ مثل هذه الأحداث لن تؤثر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة.

من جهته أعرب الوزير خالد بن أحمد آل خليفة عن تفهم البحرين لما حدث، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس الخميس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

واقتحم متظاهرون غاضبون، مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا منه.

المصدر: وكالات