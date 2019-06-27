غارات لسلاح الجو التركي شمال العراق تلحق ضررا كبيرا بطريق رئيسية

نفذ الطيران التركي غارات جوية على محافظة دهوك في كردستان العراق، أدت إلى تضرر طريق حيوي في المحافظة.

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وأفاد موقع "السومرية" بأن طائرات حربية تركية نفذت، فجر اليوم الخميس، ضربات جوية في ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، ما أدى إلى أضرار في طريق حيوي في المنطقة.

وذكر الموقع أيضا أن شخصا قتل وأصيب آخر، أمس الأربعاء، في قصف جوي تركي استهدف إحدى القرى التابعة لمنطقة برادوست في أربيل.

وأعلنت تركيا، في مايو الماضي، انطلاق عملية "المخلب" العسكرية ضد المسلحين الأكراد داخل الأراضي العراقية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن هدف العملية هو "تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم" في منطقة هاكورك على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد تعهد مرارا بأن تواصل قوات بلاده عملياتها العسكرية في العراق لـ"ضمان أمن تركيا".

المصدر: السومرية